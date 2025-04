Allerta meteo.Codice rosso per gli allagamenti

Letture: 2.801

Dalle 5 di questa mattina l’allerta meteo in Lombardia è stato portato a codice rosso per la zona del basso milanese e per le province di Pavia e Lodi, e arancione per il territorio della provincia di Cremona relativamente al rischio idro-meteo idraulico. Si tratta del grande rischio di allagamenti relativo al nodo idraulico sud e sud ovest di Milano e del Po.

Dopo i temporali, il forte vento e le piogge copiose che ieri hanno colpito la provincia Milano, si teme che le acque da smaltire siano troppe e portino alle esondazioni dei fiumi che corrono verso il Po. Si consiglia di evitare di viaggiare attraverso. quelle zone fino a che l’allerta grosso non sarà concluso. Per il momento la previsione è fino alle 4 di domani mattina.

Nel resto della Lombardia non ci sono allerte legate al meteo. La provincia di Varese e quella di Cremona sono in codice giallo di allerta, che significa attenzione, sempre per il pericolo relativo a possibili allagamenti ed esondazioni.

