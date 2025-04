Rescaldina, rapina il supermercato con un coltello: arrestato dai carabinieri 53enne poche ore dopo. Lo hanno riconosciuto nei filmati

Letture: 3.423

Mercoledì 16 aprile, i carabinieri della stazione di Rescaldina hanno fermato a Rescaldina ( Milano) un uomo di 53 anni con l’accusa di essere il rapinatore che in mattinata aveva colpito un supermercato minacciando la commessa con un coltello. Il 53enne, che è di Rescaldina, ha portato via una bottiglia di vino e 80 euro, ma la sua fuga è stata veramente corta. I carabinieri lo hanno rintracciato nelle prime ore del pomeriggio a casa di un parente. Nonostante avesse tentato di nascondere il vito, lo hanno riconosciuto.

Minaccia la cassiera con un coltello e fugge con 80 euro

I fatti si sono svolti intorno alle 8 del mattino. L’uomo, parzialmente travisato, è entrato nel punto vendita e ha preso una bottiglia di vino dagli scaffali. Si è avvicinato alla cassa fingendo di volerla acquistare, ma al momento del pagamento ha estratto un coltello. Con l’arma in pugno ha minacciato la commessa, si è avventato sul registratore di cassa e ha arraffato alcune banconote, per un totale di circa 80 euro. Poi è scappato.

Riconosciuto grazie alle telecamere e trovato con il coltello ancora addosso

Il rapinatore non ha fatto molta strada. L’allarme è scattato immediatamente. I carabinieri della stazione di Rescaldina sono arrivati sul posto e hanno avviato le indagini. Come sempre il primo atto è la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, in questo caso erano quelli del supermercato. Grazie a quelle registrazioni, i militari hanno identificato il sospetto e lo hanno raggiunto nel pomeriggio, a casa di un parente. Quando lo hanno trovato il 53enne aveva ancora con sé il coltello usato per la rapina. I carabinieri lo hanno bloccato e portato in caserma per le formalità.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di Busto Arsizio. Ora si trova a disposizione della Procura della Repubblica che coordina le indagini. Forse non potrà essere processato in direttissima perchè il tempo fra rapina e arresta è stato di circa 6 ore, ma sulla certezza della colpevolezza, visti i filmati, ci sono ben pochi dubbi.