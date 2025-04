Letture: 2.300

A Milano, in partenza dalla stazione di piazza Cadorna, tornano i treni storici di Trenord, pronti a far viaggiare passeggeri e memoria lungo le linee ferroviarie lombarde. Da aprile a novembre 2025, cinque nuove date per immergersi nell’atmosfera degli anni ’30, a bordo di carrozze d’epoca con sedili in velluto rosso, interni in legno e dettagli originali, completamente restaurati.

Da Milano Cadorna si parte verso destinazioni turistiche d’eccellenza: il Lago Maggiore (Laveno Mombello Lago), il Lago di Como (Como Lago) e la Valassina. Ogni corsa sarà animata da performance a tema: domenica 27 aprile e 18 maggio, i passeggeri diretti a Laveno saranno accompagnati da musicisti jazz in abiti vintage, mentre l’11, il 25 maggio e l’8 giugno le corse per Como saranno arricchite da figuranti in costume storico.

Tornare indietro nel tempo per assaporare il romanticismo e la storia dei treni

E’ un’esperienza che unisce turismo lento, valorizzazione del patrimonio ferroviario e intrattenimento culturale: a bordo si respira davvero un’altra epoca. Il progetto, promosso da Trenord, punta sulla riscoperta del territorio e sulla suggestione del viaggio, offrendo la possibilità di scegliere online la carrozza preferita al momento dell’acquisto del biglietto. Il successo delle precedenti edizioni conferma quanto il binomio “cultura e mobilità dolce” funzioni, soprattutto se arricchito da scenari splendidi come quelli dei laghi lombardi.

Un video promozionale dei treni storici di questa estate è disponibile su YouTube a questo link:

Nell’immagine che accompagna l’articolo, uno scatto ufficiale di Trenord mostra una delle carrozze storiche con una coppia di figuranti che stanno per salire a bordo. Viaggeranno mentre il paesaggio della tratta ferroviaria che si dirige verso i laghi della Lombardia scorre fuori dal finestrino: un’anteprima della fantastica esperienza che aspetta i viaggiatori.