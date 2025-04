Samarate. Un terribile femminicidio. Ha ucciso la compagna a coltellate

Letture: 5.022

È successo poco dopo 18.30, in via San Giovanni Bosco, a Samarate, in provincia di Varese ma al confine con la provincia di Milano. Un uomo ha accoltellato la compagna, colpendola al collo e al torace di erse volte. Si tratta di una notizia data mentre,forse, i soccorritori non sono ancora tornati dalla missione.

La chiamata per i soccorsi è arrivata alle18.41. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e i soccorritori della Croce rossa di Gallarate, e un’auto infermieristica ma per Teresa S., una donna di appena 55 anni era purtroppo tardi. Alcune delle coltellate sono state fatali e le hanno fermato il cuore.

Inutili gli sforzi dei soccorritori che hanno iniziato le manovre di rianimazione mantenendole per tutto il tragitto fino all’ospedale di Legnano. Lí, al pronto soccorso, i medici hanno potuto solo constatarne la morte. Lui, l’omicida, era ancora in casa. È ora sotto custodia dei carabinieri che l’hanno già portato via. Lei lo aveva già denunciato come nel più classico dei copioni dei femminicidio, ma nessuno è riuscito a fermarlo in tempo

