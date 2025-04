Ossona, incidente stradale tra auto zona scuole: ferita una 77enne

Letture: 76

A Ossona, martedì 15 aprile, intorno alle 8:16 del mattino, un incidente stradale ha coinvolto due auto all’incrocio tra via Ugo Foscolo e via Buonarroti, in una zona che negli orari di ingresso e uscita dalle scuole e dal nido, è particolarmente trafficata. Una donna di 77 anni è rimasta ferita nello scontro. Il tratto, generalmente poco frequentato, diventa caotico proprio in quelle ore a causa della vicinanza delle scuole. Uno dei due autisti ha commesso una disattenzione in un incrocio che, da certi lati, ha anche poca visibilità.

Soccorsa in codice giallo dai Volontari di Arluno

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ossona, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La centrale operativa del 112 ha invato i soccorsi sono stati affidati all’associazione Volontari di Arluno, che hanno prestato le prime cure alla donna, per poi trasportarla in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, in codice giallo: le sue condizioni non risultano però critiche. Secondo le notizie diffuse da AREU, nessun altro è rimasto ferito.

