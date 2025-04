Fuga d’amore a 52 anni. Evade dagli arresti domiciliari per raggiungere la compagna a Boffalora sopra Ticino

Letture: 2.567

Arrestato un evaso per una fuga d’amore, questa mattina, a bordo di un treno dell’S6, il treno della linea suburbana che va da Treviglio a Novara. I poliziotti sono saliti alla stazione di Milano Certosa e hanno poi iniziato a controllare i documenti dei passeggeri fino a che, prima di arrivare alla stazione ferroviaria di Rho-Fiera, hanno incrociato un 52enne che ha dichiarato di essere senza documenti. Però, il suo nome combinato con la sua data di nascita, al controllo della banca dati del sistema digitale interforze, è risultato essere quello di una persona che doveva stare agli arresti domiciliari a Milano, a casa del fratello, per scontare la pena alternativa disposta dal Tribunale di sorveglianza di Milano

Innamorato in fuga d’amore

Arrestato per evasione e portato in questura, il 52enne si è giustificato dicendo che voleva raggiungere la sua compagna che abita a Boffalora Ticino. Sarebbe quindi sceso alla stazione ferroviaria di Magenta , avrebbe poi preso un autobus e percorso alcuni chilometri a piedi. Come diceva mio nonno, “quando l’amore c’è, la gamba la tira il pè”.

Purtroppo per il maturo innamorato , la fuga d’amore è stata interrotta dai poliziotti della polfer, che lo hanno riconsegnato alle sue responsabilità. Al termine degli accertamenti sulla sua identità e stabilito che non aveva chiesto nessun permesso per adanre a Boffalora Ticino è stato portato in via Fatebenefratelli 11, nella Questura a Milano. Ora si trova nelle stanza di sicurezza in attesa di essere ricevuto dal giudice. Inutile aggiungere, ovviamente, che gli arresti domiciliari gli sono stati revocati.

