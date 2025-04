Aler Milano lancia i progetti CASA NEXT e CASA OLTRE: 10 milioni per contrastare la povertà abitativa ed energetica, anche in provincia

Letture: 893

Partono i progetti CASA NEXT e CASA OLTRE, promossi da Aler Milano grazie al Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027. L’investimento complessivo è di 10 milioni di euro, suddivisi in sei progettualità che porteranno all’apertura di 9 nuovi Spazi CASA distribuiti nei quartieri popolari di Milano e, per la prima volta, anche in provincia.

Annunci

L’obiettivo è duplice: da un lato contrastare la povertà energetica negli alloggi di edilizia pubblica, dall’altro rafforzare l’accompagnamento sociale agli inquilini più fragili, sia dal punto di vista economico che relazionale.

Annunci

Nuovi Spazi CASA e Community Manager nei quartieri

La prima linea di intervento (Azione K.1) prevede l’estensione del modello già testato tra il 2021 e il 2023 nei quartieri Mazzini, Molise, Gratosoglio, Salomone, San Siro e Lorenteggio. I nuovi Spazi CASA passeranno da 6 a 9, con 2 aperture in provincia. Al loro interno opereranno Community Manager e personale dedicato alla cura e vigilanza, che lavoreranno a stretto contatto con i servizi sociali comunali.

Annunci

L’idea è portare un presidio sociale costante nei cortili Aler, garantendo ascolto, supporto e interventi tempestivi in una logica di prossimità. Tra le novità annunciate anche l’introduzione di un’app per gli inquilini, pensata per semplificare la gestione delle segnalazioni e facilitare l’accesso ai servizi digitali dell’ente. Il finanziamento per questa parte del progetto è di 4 milioni di euro.

Fino a 600 euro l’anno per le spese di riscaldamento

La seconda linea di intervento (Azione L.1) affronta in modo diretto l’emergenza del caro energia che colpisce soprattutto le fasce più fragili. Aler Milano metterà a disposizione degli inquilini un contributo annuale fino a 600 euro per coprire fino al 50% delle spese di riscaldamento sostenute. Potranno accedere al beneficio i nuclei in possesso di un ISEE tra i 9.360 e i 15.000 euro, appartenenti alle fasce di accesso e protezione previste per l’assegnazione degli alloggi popolari. Per questa misura sono stati stanziati 6 milioni di euro, in risposta all’impennata dei costi energetici dovuta alle tensioni internazionali degli ultimi anni.

Annunci

Le parole del presidente di Aler Milano

A commentare l’avvio dei progetti è Matteo Mognaschi, presidente di Aler Milano: “Con il supporto di Regione Lombardia e del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), a valere sul PR FSE+ 2021-2027, siamo pronti a realizzare nuove progettualità che aumenteranno significativamente il presidio del territorio. Apriranno nuovi Spazi CASA nei quartieri e aumenteranno i Community Manager a disposizione degli inquilini. Non solo, sarà presto a disposizione degli utenti anche un sostegno economico per abbattere i costi del riscaldamento.”