2 infortuni sul lavoro in due ore. A Parabiago e a Castano Primo

Due infortuni sul lavoro, 3 operai feriti e tre mezzi di soccorso in movimento nel giro di due ore. La mattinata di mercoledì 16 aprile è stata segnata da due distinti incidenti sul lavoro, avvenuti a Castano Primo e a Parabiago. In entrambi i casi si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

Operatore schiacciato dalla gru a Parabiago

Il primo incidente è avvenuto intorno alle le 11.10. La chiamata al 112 è delle 11:13. Ed è successo in via della Repubblica nei pressi della del plesso della Rancilio group Villastanza di Parabiago. Un operaio che stava lavorando con una gru è rimasto schiacciato tra una trave e la gabbia del mezzo. Pur non avendo riportato ferite visibili, avvertiva un forte dolore alla schiena. È stato attivato il 112 e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Legnano in codice giallo. Per gli accertamenti sono stati allertati i tecnici dell’Ats e i carabinieri della compagnia di Legnano, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’incidente nella ditta di metalli a Castano Primo

Il secondo allarme è scattato alle 12:04, quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto una richiesta di soccorso per un infortunio sul lavoro all’interno di una ditta di lavorazione metalli, situata in via Botticelli a Castano Primo. Poco prima, due operai erano rimasti feriti mentre svolgevano le loro mansioni, probabilmente a causa del contatto con lamiere.

I feriti sono due uomini, di 48 e 58 anni. Il più giovane ha riportato una ferita alla mano sinistra, mentre l’altro ha subito tagli al naso e allo zigomo. Sul posto sono arrivati i soccorritori dei Volontari di Arluno con un’ambulanza e l’automedica dell’Areu di Milano. Dopo le prime cure sul posto, entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo. Nessuno dei tre operai è fortunatamente, in pericolo di vita.