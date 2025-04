Milano, ruba alla Rinascente e aggredisce i poliziotti: 44enne arrestato

Letture: 1.629

È successo a Milano. Ha rubato merce dagli scaffali della Rinascente in via Santa Radegonda, nel cuore della città, ma è stato visto dall’addetto alla sicurezza. L’uomo, è un italiano di 44 anni, ha cercato di scappare, ma è stato bloccato poco fuori dall’uscita. Ne è nata subito una violenta colluttazione. L’aggressività dell’uomo non si è fermata nemmeno con l’arrivo della volante della Polizia di Stato, che è intervenuta poco dopo le 18.04 di ieri, ora della chiamata di richiesta di soccorso alla centrale operativa. Durante il tentativo di identificazione e fermo, il ladro ha opposto resistenza anche agli agenti, prendendoli a calci e pugni. Solo dopo alcuni minuti è stato definitivamente immobilizzato e arrestato.

Stamattina l’udienza per direttissima

Il 44enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza per direttissima, fissata per questa mattina. Dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto.

