Milano, quartiere Adriano. Truffa 84enne con la scusa del nipote in carcere: arrestato

Letture: 2.437

È successo a Milano, nel quartiere Adriano. Lui, un 22enne moldavo aveva appena truffato una donna di 84 anni fingendosi inviato del Tribunale, ma è stato arrestato dai carabinieri subito dopo il colpo, quando aveva appena ritirato oro e contanti, per diverse migliaia di euro, nella casa della vittima, nel quartiere Adriano.

Annunci

La telefonata-trappola

Il 22 enne si è finto un maresciallo dei carabinieri e ha convinto una donna di 84 anni a consegnargli tutti i suoi risparmi e i gioielli di famiglia. Ma il raggiro è durato poco. Ieri pomeriggio, nel quartiere Adriano, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Porta Monforte lo hanno arrestato in flagranza. Oltre che fatto che è cittadino della Moldavia di lui si sa che è disoccupato e con precedenti. L’uomo ha telefonato all’anziana presentandosi come un sedicente “maresciallo Domenico”, spiegandole che il nipote era coinvolto in una rapina e che per evitare l’arresto serviva una cauzione.

Annunci

Una scusa ormai fin troppo usata.Ritirava oro e contanti per “salvare il nipote”

Secondo il racconto della vittima, il falso maresciallo le ha detto che sarebbe passato un delegato del Tribunale a ritirare la somma necessaria. Pochi minuti dopo, il truffatore si è presentato alla porta della signora. La pensionata, spaventata, gli ha consegnato 700 euro in contanti e diversi monili in oro, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Il 22enne non ha fatto molta strada. I carabinieri, già allertati e che lo aspettavano, lo hanno raggiunto e bloccato mentre si allontanava dall’abitazione con il bottino ancora addosso. Tutto il materiale è stato recuperato e restituito all’anziana. L’arrestato è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa delle decisioni del magistrato

Annunci