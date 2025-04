Crime Prevention Week. Milano, spaccio, furto e rapina in stazione: tre arresti durante la “

Letture: 1

Milano, ecco i risultati dell’ operazione “Crime Prevention Week”, effettuata dalla polfer in coordinamento con le polizie ferroviarie europee del network Railpol. Dopo una serie di controlli straordinari,: tre arresti nelle stazioni ferroviarie. Sono stati fermati uno spacciatore violento, un rapinatore e un ladro di cellulari. In tutto identificate, con il controllo dei documenti, quasi 7.000 persone in Lombardia.

Maxi operazione in Lombardia

È terminata alla mezzanotte dell’11 aprile l’operazione “Crime Prevention Week”, una settimana di controlli straordinari coordinata da Railpol, la rete europea della polizia ferroviaria. In Lombardia sono stati impiegati 483 agenti della Polfer in 128 stazioni ferroviarie. Complessivamente sono state identificate 6.912 persone, con 5 denunce e 3 arresti in flagranza a Milano.

Stazione Milano Centrale, spaccio e resistenza: 38enne arrestato

Il primo intervento risale al primo pomeriggio di mercoledì 10 aprile. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio alla Stazione Centrale di Milano, hanno notato tre uomini muoversi con fare sospetto in piazza IV Novembre, angolo via Sammartini. Dopo averli seguiti, li hanno sorpresi a spacciare droga e sono intervenuti. Uno dei tre, un 38enne algerino con precedenti per reati contro il patrimonio e resistenza, ha reagito con violenza: ha colpito uno degli agenti e solo dopo una colluttazione è stato bloccato.

Addosso aveva 52 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per spaccio in concorso. Gli altri due, perquisiti, avevano con sé sei blister con 74 compresse da 300 mg di un farmaco psicotropo e tre grammi di hashish. Anche loro sono stati denunciati. L’arrestato è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

Porta Garibaldi, preso ladro di smartphone grazie al coraggio della vittima

Poche ore dopo, verso le 14, un altro arresto è avvenuto nei pressi della stazione di Milano Porta Garibaldi. I militari impiegati nell’operazione “Stazioni Sicure” hanno notato un giovane inseguire un uomo. Lo hanno fermato e poi hanno chiamato la Polfer. La vittima ha raccontato che, mentre si trovava in un bar vicino alla stazione, è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha chiesto l’elemosina. Con la scusa, gli ha preso il cellulare che era appoggiato sul tavolo ed è scappato. Il 21enne rumeno, incensurato, è stato arrestato per furto aggravato. Anche lui è finito in Questura in attesa della convalida.

Milano Centrale, rapina a un commesso: tunisino arrestato

Il terzo arresto è avvenuto domenica sera, sempre nei pressi della Stazione Centrale. Gli agenti della Polfer hanno notato un uomo in fuga, inseguito da un altro che urlava chiedendo aiuto.Dopo averlo bloccato, è emerso che il fuggitivo, un 28enne tunisino con precedenti per reati contro il patrimonio, aveva appena rubato uno zaino a un dipendente di un negozio. Il commesso, impegnato al lavoro, si era accorto del furto solo pochi istanti dopo e aveva rincorso il ladro, nonostante le minacce ricevute. La Polfer è intervenuta e ha proceduto all’arresto per rapina.