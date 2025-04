Vittuone, rivoluzione del traffico al “Palo”: nuove regole e parcheggi vicino alla scuola

Letture: 2.589

A Vittuone cambia la viabilità nella zona del Palo: svolta per sicurezza e nuovi parcheggi. Basta incidenti e caos nella zona di via 24 Maggio. Queste le promesse dell’amministrazione comunale. Dopo mesi di segnalazioni, tamponamenti e auto parcheggiate distrutte durante le ore serali, arriva una svolta per la viabilità del quartiere.

Nell’area compresa tra via 24 Maggio, largo 20 Settembre, via 2 Giugno e via 1° Maggio, il traffico sarà rivoluzionato con nuove regole di circolazione. Negli ultimi tempi, la zona era diventata teatro di incidenti, molti dei quali avvenuti per colpa dell’abuso di alcol e della velocità eccessiva. A farne le spese sono state soprattutto le auto in sosta davanti alle abitazioni, spesso ritrovate dai proprietari ammaccate o fuori uso.

Nuovi sensi unici e inversioni di Marcia

Il Comune ha deciso di intervenire modificando l’assetto della viabilità e del traffico dell’intero quadrilatero tra via 25 Aprile, via Milano, via 4 Novembre e via Marconi. Il cuore dell’intervento sono proprio l’istituzione di nuovi sensi unici, d’inversioni di marcia e il posizionamento della nuova segnaletica. Cambiamenti che diventeranno effettivi nelle prossime settimane. Le modifiche più rilevanti riguarderanno l’inversione dei sensi di marcia in via 24 Maggio, via Marconi e via 1° Maggio. In via 4 Novembre, invece, sarà attivato il senso unico in entrata.

Obiettivo: sicurezza e nuovi stalli per la sosta

Oltre a ridurre il rischio di incidenti, il nuovo piano di viabilità ha anche un obiettivo logistico: migliorare i flussi in entrata e in uscita dal centro urbano di Vittuone e istituire nuovi parcheggi. Tra le aree che beneficeranno della nuova disposizione ci sarà quella vicino alla scuola in via 4 Novembre, dove verranno creati nuovi stalli per la sosta. Un altro punto strategico è l’accesso al parcheggio di via 20 Settembre, che sarà collegato direttamente alla rotatoria di via 25 Aprile e alla via Milano, migliorando così l’accessibilità.

Disagi previsti, ma si punta alla collaborazione

Il Comune ammette che nelle prime settimane potranno verificarsi disagi per i residenti, abituati a una viabilità rimasta invariata per anni. Tuttavia, si confida nella collaborazione dei cittadini per rendere il passaggio più fluido possibile. Nella planimetria che abbiamo pubblicato, sono evidenziati tutti i nuovi sensi di marcia. La mappa sarà comunque esposta in paese, nei punti informativi e pubblicata sui canali ufficiali del comune di Vittuone.

