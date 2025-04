Ripa di Porta Ticinese, Milano. Uomo ferito nella notte

Letture: 1.913

E’ successo la scorsa notte, lungo via Ripa di Porta Ticinese, all’altezza del civico 103, nella zona del Naviglio Grande. Un uomo, dall’identità non ancora divulgata, è stato ferito al volto con un coltello o con un pezzo di vetro di bottiglia. La chiamata al 112 con la richiesta dei soccorsi è arrivata alle 4.48. La centrale operativa ha inviato in codice rosso un’ambulanza della Croce Verde di Milano, insieme a una pattuglia della Polizia di Stato.

L’uomo, soccorso sul marciapiede, presentava una ferita profonda sul viso. Dopo le prime cure sul posto, è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero critiche e non è in pericolo di vita. I poliziotti della questura hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Non è ancora chiaro il contesto in cui il ferimento è avvenuto, né se l’uomo conoscesse il suo aggressore. Al momento non risultano testimoni oculari.

