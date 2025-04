Ossona, lanciato un sasso in un cortile. Imbecilli rischiano di ferire alcune persone

Letture: 1.600

Sabato sera, verso le 22, alcuni dei ragazzi che frequentano la casetta dell’acqua e la piazza di via Madre Teresa di Calcutta, hanno raccolto un sasso da una delle aiuole e lo hanno tirato con forza all’interno del cortile di un’abitazione privata. Si vede che non avevano a disposizione un cavalcavia, ma quello che hanno fatto è esattamente la stessa cosa. Il sasso, di dimensioni ragguardevoli, ha mancato di poco una persona che si trovava nel cortile. Se l’avesse colpita ci troveremmo oggi di fronte ad una tragedia.

Non si sa, per il momento, se il sasso sia stato lanciato verso il muro durante battaglia tipo intifada fra gruppi di ragazzi o se è stato deliberatamente lanciato verso il cortile da un componete del gruppo stesso, ma il paese è piccolo e la gente sta già parlando di quanto successo. Capiterà sicuramente che il nome del proprietario della mano armata, e quello dei suoi genitori, saranno fatti e che lo si verrà a sapere.

I colpevoli sono infatti anche i genitori di questo imbecille, che non hanno saputo contenerlo nè hanno saputo spiegargli la differenza fra bene e male e fra cose da fare e cose da non fare. Di fatto hanno armato la sua mano. Non avremo remore a raccontarvi chi è anche se è minorenne e chi sono le persone che lo hanno educato così male, e che sicuramente sono maggiorenni.

