Milano, i giovani “On The Road” con i Vigili del Fuoco: un giorno tra emergenze e responsabilità

Un’intera giornata vissuta a fianco dei Vigili del Fuoco, seguendoli durante vere emergenze, senza copioni né simulazioni. Succederà oggi al Comando provinciale di via Messina, il più grande d’Italia, grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Ragazzi On The Road. Nel pomeriggio sarà diffuso un video con i momenti salienti dell’esperienza.

Una giornata nella realtà degli interventi

Il gruppo, composto da giovani tra i 16 e i 20 anni, trascorrerà alcune ore con le squadre operative, salendo sui mezzi, osservando gli interventi, ascoltando comunicazioni radio e vivendo da vicino la tensione, la rapidità delle decisioni e il peso della responsabilità. Tra loro anche alcuni minori stranieri non accompagnati, inseriti nel progetto educativo per offrire un’occasione concreta di integrazione e cittadinanza attiva. L’esperienza, volutamente cruda e priva di filtri, ha un solo obiettivo: mettere i ragazzi di fronte alla realtà del soccorso, offrendo loro un esempio diretto di impegno civile.

Il confronto con il comandante

Alle 15.30, nella sala riunioni del Comando, il gruppo incontrerà il Comandante provinciale, ingegnere Calogero Turturici. Sarà un momento di confronto franco e diretto sui valori del Corpo, sul senso del dovere e sul ruolo dei giovani nella società. L’iniziativa Ragazzi On The Road si basa su un modello sperimentato coinvolgere i giovani facendoli salire direttamente a bordo delle istituzioni, affiancando forze dell’ordine, sanitari, vigili del fuoco. Un contatto diretto che spazza via pregiudizi e superficialità, in un periodo storico in cui si tende a descrivere i giovani come disinteressati, demotivati o incapaci di responsabilità, esperienze come questa raccontano un’altra storia. Quella di ragazzi pronti ad ascoltare, imparare e, soprattutto, mettersi in gioco.

