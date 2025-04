Cuggiono, piazza San Giorgio, il progetto non convince Grande Nord: “Serve una visione d’insieme”

Letture: 2.233

Dopo dalla serata pubblica del 28 febbraio in cui l’amministrazione comunale ha illustrato la proposta preliminare di riqualificazione di piazza San Giorgio, il gruppo politico Grande Nord Altomilanese rilancia le proprie osservazioni. Lo fa in modo propositivo, ribadendo quanto già espresso in una precedente interrogazione consiliare. I due esponenti Gianfranco Ronchi e Pietro Prina, firmatari della nota, hanno sintetizzato le loro proposte su tre punti: parcheggi, sensi di marcia e percorsi ciclabili.

Più parcheggi, anche nell’area del vecchio municipio

Secondo quanto emerso nel progetto, la disponibilità di posti auto nell’area intorno alla piazza sarebbe sufficiente, con distanze di circa cinque minuti a piedi. Ma per Ronchi e Prina questo non basta. La proposta alternativa è quella di riaprire all’uso l’area parcheggio di via Cavour, accanto al vecchio municipio, già utilizzata quindici anni fa. Critica anche la scelta di inserire tre nuovi stalli in corrispondenza dei civici 20-28: secondo Grande Nord, sarebbe più utile e sicuro prevedere solo uno spazio per il carico e scarico delle merci.

Guardando al futuro, i due esponenti suggeriscono di inserire nel Piano di Governo del Territorio una nuova area di sosta in via San Rocco, tra i civici 52 e 68, con spazio verde pubblico e funzione doppia: a servizio sia di piazza San Giorgio sia della zona mercato di piazza Salvo D’Acquisto.

ZTL e viabilità a misura di pedoni e ciclisti

Altro punto centrale è la richiesta di istituire una zona a traffico limitato in via Marinoni e via Zenoni, oltre al senso unico già previsto. La proposta è di favorire la mobilità dolce, rendendo le due strade percorribili a doppio senso da pedoni e biciclette, in regime promiscuo. Le dimensioni della carreggiata, secondo i firmatari, lo consentirebbero (4,3 metri).

“Basta interventi urbanistici a macchia di leopardo”

Per quanto riguarda le piste ciclabili, Grande Nord fa notare che, allo stato attuale, molte delle presunte ciclabili non sono vere piste ma marciapiedi condivisi. Per piazza San Giorgio viene proposta l’attivazione di un percorso ciclo-pedonale in via Gualdoni, a doppio senso e promiscuo, sfruttando l’ampiezza variabile della strada (tra i 5,5 e i 7 metri). Ronchi e Prina invitano l’Amministrazione comunale a evitare interventi scollegati tra loro. “Serve una visione d’insieme – scrivono – per evitare i dannosi interventi urbanistici a macchia di leopardo”.

