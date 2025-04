Pontenuovo di Magenta: l’esplorazione finisce male. Grave un giovane caduto nella ex Saffa

Letture: 1.545

Un giovane di 21 anni è caduto da una scala all’interno di un capannone abbandonato della ex Saffa, a Pontenuovo, frazione di Magenta. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 12 aprile, all’interno dell’area dismessa in via Giacomo De Medici. Il 21enne è rimasto ferito in modo serio dopo un volo improvviso mentre esplorava la struttura insieme a un gruppo di amici.

Allarme scattato alle 14:55.

L’allarme è scattato alle 14:55 con una chiamata al 112. Il giovane era precipitato da una scala situata all’interno del capannone . Sul posto sono accorsi diversi mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, un’auto infermieristica, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso. È stato attivato anche l’elisoccorso, che ha calato il medico e infermiere con il verricello direttamente nel cuore dell’area ex Saffa, inaccessibile ai mezzi terrestri. Grazie alla collaborazione di una persona che conosceva bene il luogo, i soccorritori sono riusciti a raggiungere velocemente il gruppo di ragazzi.

Trasportato in codice giallo a Varese: area ancora piena di Pericoli

Il 21enne è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in elicottero all’ospedale Circolo di Varese, dove è arrivato alle 16:22 in codice giallo. Ha riportato lesioni serie ma non risulta in pericolo di vita. L’intera dinamica è ora al vaglio della Polizia locale e dei carabinieri. La parte dell’area ex Saffa che non è stata recuperata e in cui si è insediata la Vetropack, è dismessa da anni, pericolosa e soggetta a continui accessi non autorizzati da parte di gruppi di giovani. All’interno ci sono scale instabili, ferri arrugginiti e solai pericolanti. Nonostante i ripetuti appelli alla prudenza, l’ex area industriale continua ad attrarre ragazzi in cerca di avventura.

