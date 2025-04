Lo spacciatore della Seat Leon condannato a 2 anni e 8 mesi

Letture: 4.554

Ricordate l’arresto avvenuto a Cuggiono circa un mese fa quando i carabinieri della compagnia di Legnano fermarono una Seat Leon dopo un inseguimento e arrestarono 3 persone che erano fuggite all’alt e che si trovavano sull’auto più volte segnalata anche dai componenti dai componenti del Controllo di Vicinato di Ossona? Erano stati sorpresi in flagranza e a bordo dell’auto c’erano 60 grammi di cocaina, abbastanza per 140 dosi già confezionate.

L’antefatto. La Seat Leon

Questo l’articolo che racconta cosa avvenne e come. Ovviamente non si trattava di un semplice e casuale alt di una radiomobile dei carabinieri. L’auto era stata segnalata più volte, i carabinieri avevano la targa, e chi vi era sopra era stato visto, più volte, spacciare droga e rifornire dei clienti a domicilio. Dopo essere stati fermati dalla radiomobile, l’arresto era stato convalidato.

Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia in carcere per tutti e tre, ma il giudice ha disposto diversamente: mentre due dei passeggeri, quello residente a Robecchetto e quello residente a Magenta erano stati sottoposti all’obbligo di firma, il 22enne di Turbigo era invece stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. A casa sua erano infatti stati trovati 12mila euro in contanti e del materiale per il confezionamento della droga.

Il processo e la condanna

Al momento del processo i due passeggeri sono stati assolti, e quindi è decaduto, per loro, anche l’obbligo di firma. Il giudice li ha considerati estranei all’attività di spaccio. Il 22enne di Turbigo ha invece patteggiato la pena ed è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Essendo una condanna inferiore ai tre anni, dopo un primo periodo in carcere, potrà scontare il resto delal pena agli arresti domiciliari. Oggi Il Giorno, nella cronaca giudiziaria, dà la notizia del processo.