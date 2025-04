Incidente stradale con inseguimento sulla Boffalora Malpensa

Letture: 2.571

E’ appena giunta in redazione la notizia di un grave incidente avvenuto all’imbocco della Boffalora Malpensa, poco prima delle 18.30 poco dopo la rotonda di Magenta. Abbiamo ancora poche notizie verificate. Al momento c’è solo il racconto di alcuni testimoni e un elenco dei feriti, che sono 4 uomini di 30, 32, 33 e 50 anni e due donne di 32 e 39 anni. Sul posto sin dai primi minuti sono giunti i soccorritori della croce Bianca di Magenta e della Croce Azzurra di Buscate oltre ad un’auto medica. I Vigili del fuoco e le pattuglie della polstrada, allertatati dal Nue 112

Un primo racconto dei testimoni

Dal primo racconto dei testimoni ancora sotto chock, l’incidente sarebbe stato causato da un ‘auto che ha preso la Boffalora Malpensa contromano in velocità dalla rotonda di Magenta, inseguita da un auto delle forze dell’ordine a sirene spiegate. Infatti una delle persone che sono riuscite a sfuggire all’ incidente ha detto di aver accostato a lato strada perché ha visto le luci blu e sentito le sirene. L’incidente sarebbe avvenuto alle sue spalle. Si tratta di un primo racconto. Stiamo aspettando le verifiche, e in ogni caso sono le ricostruzioni derivate dai fatti verificati che potranno spiegare cosa sia successo, non le prime impressioni. La notizia dell’incidente e di quanto raccontano i testimoni va data subito ugualmente.

Può essere che una pattuglia delle forze dell’ ordine abbia visto un’auto sbagliare entrata e in un’ultima razio si sia messa all inseguimento nel tentativo di avvisare chi veniva di fronte e fare rallentare e bloccare l’auto in contromano. Oppure può essere che al volante ci fosse qualcuno che, prendendo la SSdir 336 contromano tentava di sfuggire ad un posto di blocco. Di fatto per ora si sa che le auto coinvolte sono più di due e che ci sono sei feriti distribuiti fra i pronto soccorsi degli ospedali San Carlo di Milano e dell’ospedale di Legnano, tutti in codice giallo. Attendiamo ulteriori notizie per aggiornare la notizia. Salvate questo link e continuate a seguirci per sapere il seguito.

