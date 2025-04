Trail 827 e Sentieri di Storia e Fede: a Ingria turismo digitale e corsa in montagna usano anche la realtà aumentata

Letture: 30

A Ingria, in Val Soana, storia e fede si scoprono col QR Code e il turismo si fa digitale, con la realtà aumentata per turisti ed escursionisti. Si tratta di “Sentieri di Storia e Fede”, un progetto che unisce innovazione e tradizione e ha preso il via negli ultimi giorni. Unendo realtà aumentata e trekking offre un’esperienza immersiva tra le chiese, le cappelle e i sentieri delle borgate. I visitatori possono accedere a contenuti multimediali inquadrando i QR code installati lungo i percorsi: niente app da scaricare, basta lo smartphone per vedere video, immagini, avere informazioni storiche e anticipazioni sugli itinerari.

Un patrimonio accessibile anche a porte chiuse

La grande novità è che anche quando le cappelle sono chiuse, il visitatore può esplorarle virtualmente. “Saranno disponibili contenuti e approfondimenti extra per arricchire la conoscenza del nostro territorio, delle sue storia e cultura” – ha spiegato il sindaco Igor De Santis – “Questo sistema innovativo offre una soluzione moderna e accessibile a tutti, permettendo di scoprire e approfondire il patrimonio di Ingria in modo semplice e immediato”. L’obiettivo è valorizzare la spiritualità e la cultura del territorio, legando tecnologia e memoria. Il nome scelto non è casuale. “Storia e fede rappresentano anche la dedizione dei nostri avi nel vivere in luoghi e situazioni difficili, mossi da un profondo amore spirituale per il proprio territorio” ha aggiunto De Santis.

Sentieri, cappelle e un anello da esplorare

Il vicesindaco Walter Perardi ha sottolineato l’importanza del progetto anche dal punto di vista del rilancio turistico: “Grazie all’installazione effettuata con l’operaio comunale Diego Grindatto dei cartelli indicanti le Cappelle e alcuni sentieri con percorso ad anello, confidiamo che questa iniziativa possa essere un motore per far conoscere meglio il nostro territorio”. Tra i contenuti digitali accessibili col QR code ci sono filmati che mostrano l’interno delle cappelle o scorci suggestivi dei sentieri. “Ritengo sia un’iniziativa proattiva per far conoscere il nostro territorio e il suo patrimonio religioso che ben si lega anche all’imminente prima manifestazione sportiva dell’anno”.

Trail 827: corsa, natura e tradizione di Pasquetta

Sentieri di Storia e fede si intreccia infatti con il Trail 827, la tradizionale gara di corsa in montagna che si svolge a Ingria il giorno di Pasquetta. “Come di consueto siamo pronti ad ospitare il giorno di Pasquetta centinaia di atleti che parteciperanno al Trail 827, gara di corsa in montagna che è ormai diventata una tradizione che unisce sport, musica, natura, amicizia e buon cibo”. Un evento che valorizza non solo lo sport, ma anche la bellezza dei borghi, la natura e l’accoglienza di una comunità che sa aprirsi al futuro senza dimenticare le proprie radici.