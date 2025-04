Pasqua Rossonera 2025: magia, comicità e 300 uova per i bambini a Busto Garolfo

Letture: 2.402

Sabato 12 aprile alle 21, la sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ospiterà la 41esima edizione della Pasqua Rossonera, l’evento più atteso dell’anno per i soci e gli amici del Milan Club Busto Garolfo. Una serata pensata per celebrare la passione calcistica, ma anche per regalare un momento di festa e condivisione alle famiglie del territorio.

Magia, risate e tradizione

Il programma dell’edizione 2025 promette emozioni per tutte le età. A incantare il pubblico ci penserà Walter Maffei, illusionista di fama nazionale, che porterà in scena il suo “Gran Galà della Magia”: uno spettacolo elegante e coinvolgente, capace di fondere comicità e teatro in un’atmosfera sospesa tra stupore e poesia. Accanto a lui, salirà sul palco Didi Mazzilli, noto comico di Colorado Cafè, pronto a coinvolgere la sala con gag esilaranti, sketch a sorpresa e interazione diretta col pubblico. Una combinazione vincente che unisce magia e risate, in pieno stile “Pasqua Rossonera”.

300 uova per i più piccoli

Il cuore della serata, come da tradizione, sarà dedicato ai bambini e ai ragazzi. Alla fine dello spettacolo verrà offerto un rinfresco e distribuite 300 uova di Pasqua, grazie al contributo del Milan Club e al supporto degli sponsor. “Quest’anno siamo riusciti ad arrivare ad avere 300 uova da distribuire, grazie ai fondi del Club e al contributo di alcuni sponsor”, spiega il presidente del Milan Club Busto Garolfo. “Le uova saranno distribuite ai primi 300bambini e ragazzi presenti in sala. Il nostro impegno, anche quest’anno, è stato quello di regalare un momento di allegria e stare insieme, soprattutto per i più piccoli. Che questo momento di festa possa essere anche l’occasione per rinnovare i valori che ci uniscono: la passione, lo spirito di squadra, la voglia di mettersi in gioco sempre con lealtà e rispetto. Buona Pasqua a tutti!”!”

Il sostegno della BCC

A fare gli onori di casa sarà anche il presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, che ha ribadito l’importanza di iniziative come questa. “«”Pasqua è un momento speciale ,fatto di condivisione, vicinanza e speranza. Come BCC siamo felici di poter ospitare iniziative che, come questa, uniscono le persone e rafforzano il senso di comunità. Il nostro sostegno nasce dalla convinzione che una banca di credito cooperativo debba essere prima di tutto al servizio del territorio e delle famiglie. A tutti, i nostri più sinceri auguri di una serena Pasqua, da vivere con gioia e solidarietà.”. Da oltre quarant’anni, il Milan Club Busto Garolfo mantiene viva una tradizione che unisce generazioni e racconta un modo autentico di stare insieme. L’appuntamento è per sabato sera: ingresso libero, entusiasmo garantito.