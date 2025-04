Furto e rapina a Milano Centrale: 2 arresti in poche ore

Letture: 2.376

Sabato pomeriggio, 6 aprile, due interventi della polizia alla stazione di Milano Centrale si sono conclusi con l’arresto di un 20enne egiziano e di 46enne eritreo. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio e, nel caso del secondo, anche contro la persona. Il primo è stato fermato per furto, il secondo per rapina.

Rubato un cellulare alla fermata per Orio al Serio

Il 20enne è stato bloccato da agenti della Polfer in borghese durante un servizio di controllo mirato a contrastare i furti ai danni dei viaggiatori. Il giovane si trovava nei pressi della fermata degli autobus diretti all’aeroporto di Orio al Serio, zona spesso presa di mira dai borseggiatori. Quando ha visto un passeggero distratto, ha infilato la mano nella tasca e si è impossessato del cellulare. I poliziotti lo hanno seguito, osservato e, appena ha compiuto il gesto, sono intervenuti. Lo hanno arrestato in flagranza e il telefono è stato subito restituito al legittimo proprietario.

Lite in negozio e tentata fuga

In serata, all’interno della stessa stazione, un altro episodio ha attirato l’attenzione delle pattuglie in servizio nell’ambito del piano “Stazioni Sicure”. Il 46enne eritreo è stato sorpreso da un addetto alla sicurezza mentre cercava di rubare della merce da un negozio. Quando l’addetto lo ha fermato, l’uomo ha reagito in modo aggressivo. La lite è degenerata in pochi istanti, ma gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, che avevano assistito alla scena, sono intervenuti subito. Hanno bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato presso la Questura, dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di rapina.

