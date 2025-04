Incidente stradale tra Inzago e Pozzuolo Martesana: muore una donna, grave la figlia di 16 anni

Letture: 16

Tragedia sulla strada provinciale 103dir, tra Inzago e Pozzuolo Martesana. nel primissimo pomeriggio in un incidente stradale è morta una donna di 46 anni mentre la figlia, di appena 16 anni è in condizioni gravi. Ha lesioni e traumi alla testa e al volto oltre che ad una gamba. La loro auto si è schiantata contro un camion, e in seguito all’impatto si è ribaltata fuori strada. E’ successo intorno alle 14 di oggi, nel tratto di campagna alle porte di Pozzuolo Martesana. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura su cui viaggiavano madre e figlia avrebbe perso improvvisamente il controllo per cause ancora da chiarire, finendo per sbandare e schiantarsi frontalmente contro un camion che arrivava dalla direzione opposta.

Muore la conducente, la figlia elitrasportata all’ospedale di Bergamo

A guidare l’auto era la madre, residente a Trucazzano. L’impatto è stato violentissimo e i soccorsi, arrivati sul posto pochi minuti dopo. la chiamata èarrivata al 112 alle 14.04, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla: la donna era deceduta sul colpo. La figlia era seduta accanto a lei. I vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola, arrivati sul posto in meno di 8 minuti, la hanno estratta dalle lamiere dell’abitacolo in condizioni critiche e l’hanno messa nelle mani del personale del 118 e dei medici dell’automedica di Milano arrivata insieme alle due ambulanze della croce Bianca e della Pubblica assistenza.

I sanitari, vista la gravità delle ferite, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Bergamo. Le prime notizie dicono che la prognosi è riservata. I vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola hanno lavorato a lungo per estrarre le due persone dall’abitacolo della vettura distrutta e per mettere in sicurezza l’area. Il conducente del camion coinvolto è illeso, ed è già stato stato ascoltato dai carabinieri della compagnia di Pioltello che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dello schianto. Per permettere i soccorsi e i rilievi, la provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

