Encrochat colpisce ancora. Traffico di droga: 5 arresti dopo l’agguato ad Anghinelli

Milano, un altro blitz nella vicenda del traffico di droga tra degli aderenti della curva sud del Milan e le intercettazioni di Encrochat. Proseguono anche le indagini sull’agguato del 2019 a Enzo Anghinelli. La Squadra Mobile ha arrestato altre 5 persone per traffico internazionale di droga. Il merito dell’accelerazione delle indagini è ancora nella decriptazione dei server di Encrochat, una chat ampiamente usata dai criminali perché considerata non intercettabile. I messaggi venivano cancellati da remoto. Il fatto è che la chat poteva essere non intercettabile, ma i dati rimanevano sui server, che sono stati trovati e decriptati. Ne avevamo parlato in questo articolo.

Il blitz

È scattato all’alba di oggi, giovedì 4 aprile 2025. È il secondo blitz della Polizia di Stato nell’ambito dell’inchiesta legata al traffico internazionale di stupefacenti che coinvolge membri riconducibili alla curva sud milanisti. Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 5 persone. Sono tutte ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere specializzata nell’importazione e nello spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Un’indagine nata dall’agguato nel 2019

Il filone investigativo nasce da un episodio violento: l’agguato contro Enzo Anghinelli, avvenuto la mattina del 12 aprile 2019. Proprio da quell’episodio si è sviluppata un’indagine autonoma, che ha permesso agli investigatori della Squadra Mobile di ricostruire la rete dei rapporti criminali e le rotte del narcotraffico, attraverso l’analisi di comunicazioni sulle piattaforme criptate di Encrochat. Le chat, decifrate grazie alla collaborazione con Europol ed Eurojust, sono state poi acquisite e riscontrate dall’autorità giudiziaria italiana.

Le connessioni con l’arresto di Luca Lucci

I provvedimenti eseguiti oggi seguono quelli del 17 dicembre 2021, giorno in cui erano già finite in manette 8 persone, tra cui il noto capo ultras rossonero Luca Lucci. In quell’occasione, la Procura aveva individuato 22 indagati, molti dei quali considerati vicini ai vertici della curva sud, ma solo per 8 di loro era scattata la misura cautelare. Nei confronti degli altri, mancavano le condizioni di urgenza. Con l’analisi dei cellulari sequestrati durante il blitz di dicembre, è emerso che almeno 5 degli indagati continuavano a gestire attivamente il traffico di droga. Questo ha portato alla rivalutazione delle esigenze cautelari e all’arresto di oggi.

Fase preliminare, indagini ancora in corso

L’inchiesta è naturalmente ancora nella fase delle indagini preliminari. La posizione degli arrestati resta da definire nei prossimi passaggi processuali. Come previsto dalla legge, la responsabilità penale sarà eventualmente stabilita solo con sentenza definitiva. Un avviso che mette il lettore nelle condizioni di mantenere la mente aperta e tenersi al corrente, se la legge Cartabia lo vorrà, su questa storia. Noi continueremo a tentare di tenervi informati

