Turbigo, 3 giardinieri sospesi a 25 metri salvati dai Vigili del fuoco

Letture: 4.541

Questo pomeriggio, poco dopo le 16,15, in un giardino privato di via Virgiliana 20 a Turbigo, 3 giardinieri tra i 20 e 33 anni sono rimasti appesi ad un albero che stavano potando. La piattaforma con cui avevamo raggiunto la cima aveva improvvisamente ceduto, lasciandoli sospesi nel vuoto, a circa 25 metri di altezza. Sono rimasti lí circa un’ora, intanto che i vigili del fuoco lavoravano per salvarli.

Annunci

La chiamata di richiesta di aiuto al 112 è arrivata alle 16.21 e immediatamente sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco dei vicini distaccamenti di Legnano e di Inveruno, poi supportati dalle squadre arrivate da Milano. Sono stati momenti di panico per i tre, anche se imbragati subito dai Vigili del fuoco.

Annunci

il video

I tre operai sono stati portati in salvo senza conseguenze. Sul posto anche un’ambulanza della croce Azzurra di Buscate. I Soccorritori si sono accettati che i 3, benché spaventati dal pericolo corso, fossero in buone condizioni di salute. Nessuno di loro ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Annunci