A Rho fiera torna il Salone del Mobile. Ecco dove trovare le ultime tendenze tra Design e Arredamento

La 63^ edizione del Salone del Mobile di Milano sarà dal 8 al 13 aprile e, come nelle sessioni precedenti, si terrà nei padiglioni di Rho Fiera. Si attendono oltre 2.000 espositori provenienti da più di 35 paesi. All’evento parteciperanno marchi di aziende di grandi dimensioni, architetti, designer di grido che si rivolgono ad un pubblico variegato. Ci saranno i buyer interessati all’innovazione nel campo del designer d’interni e dell’arredamento e i visitatori normali, in cerca di idee e soluzioni particolari per la propria casa. La fiera è aperta al pubblico il 12 e il 13 aprile. Il biglietto è acquistabile su Salone Milano.

I padiglioni saranno organizzati con specifici settori come arredi residenziali, cucine, bagni e illuminazione promettendo una visione completa delle ultime tendenze e soluzioni innovative. Le conferenze, con relatori di fama internazionale, affronteranno temi cruciali come “Sostenibilità e Innovazione” e “Il Futuro dello Spazio Abitativo”. Relatori di spicco, tra cui architetti e designer di fama mondiale, condivideranno le loro visioni, contribuendo al dibattito sulle sfide e le opportunità, anche economiche, del settore.

Quest’anno, al Salone del Mobile, si prevede un’affluenza di circa 370.000 visitatori, provenienti da oltre 160 nazioni, con un forte afflusso da Paesi come Stati Uniti, Germania, Francia e Giappone. L’apertura sarà contrassegnata dalla partecipazione di personalità della politica e del settore, che sottolineeranno l’importanza del Salone come piattaforma per l’innovazione, ma soprattutto per l’economia

