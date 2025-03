Gallarate, la pizzeria inclusiva “straFICO” arriva a Domenica In: lavoro e pizza per ragazzi autistici

Letture: 3.420

A Gallarate, la pizzeria inclusiva “straFICO” diventerà protagonista a Domenica In. I ragazzi autistici che lavorano dietro al banconesaranno in televisione domani, Domenica 30 marzo. La storica trasmissione di Rai 1 racconterà il progetto “straFICO – Impastiamo la Diversità”, un’iniziativa nata per offrire opportunità concrete a giovani con disturbo dello spettro autistico. La pizzeria, in fase di apertura nel cuore di Gallarate, è promossa dall’associazione Mondi Connessi, attiva tra il Varesotto e il Nord Milano a sostegno di bambini e ragazzi autistici.

Un locale che racconta storie

Il locale sorgerà nello spazio settecentesco dell’ex Farmacia Dahò, in Piazza Garibaldi a Gallarate. Non sarà solo una pizzeria, ma un vero e proprio laboratorio di inclusione sociale. Dietro al bancone e tra i tavoli, lavoreranno ragazzi autistici formati e affiancati da professionisti neurotipici. L’obiettivo è chiaro: creare un ambiente di lavoro dove la diversità diventa valore.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai finanziamenti dell’associazione I Bambini delle Fate e della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Questo progetto rappresenta un mix di valori molto vicini al nostro modo di fare banca: attenzione alle persone, inclusione, solidarietà e sostegno concreto alle famiglie”»”, ha commentato Roberto Gentilomo, responsabile area mercato della Bcc.

Perché “straFICO”

Il nome del locale è un gioco di parole che racchiude il senso del progetto. Il fico, spesso scambiato per un frutto, è in realtà un fiore: un simbolo perfetto per rappresentare chi, come i ragazzi coinvolti, ha bisogno di uno sguardo più attento per essere davvero compreso. “Fico” significa anche “bello” nel linguaggio giovanile, e l’aggettivo si sposa con l’idea di un locale straordinario, dove la diversità diventa ingrediente fondamentale.

Grandi nomi in cucina

Alla guida della proposta gastronomica ci saranno professionisti di alto livello. Stefano D’Onofrio, fondatore del Gruppo Godo, si occuperà della cucina; Francesco Pompetti, pizzaiolo pluripremiato, curerà gli impasti; mentre i dessert porteranno la firma di Giovanni Pariani. Il menù sarà semplice ma ricercato, con pizze, arrosticini, panzerotti e bomboloni preparati con materie prime di qualità, valorizzando le eccellenze locali.

Non solo cibo: un progetto etico

Oltre a garantire un lavoro a giovani con autismo, “straFICO” sarà anche uno spazio di narrazione. Ogni prodotto e ogni piatto racconteranno le storie delle aziende del territorio che hanno creduto nel progetto. Mondi Connessi, promotrice dell’iniziativa, da anni si occupa di costruire percorsi di autonomia per ragazzi autistici. Dagli interventi abilitativi ai servizi educativi, fino agli inserimenti lavorativi, l’associazione lavora in rete con centri e professionisti specializzati.

Già in tv, ora su Rai 1

Il progetto ha già avuto spazio sul piccolo schermo. A settembre 2024, “straFICO” era stato ospite della trasmissione L’Ingrediente Perfetto su La7, condotta da Maria Grazia Cucinotta. Anche in quell’occasione, il fico era stato l’ingrediente simbolico della puntata, metafora di un’idea semplice e rivoluzionaria: impastare la diversità per servire umanità, bellezza e speranza. Il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate non si limita alla fase di avvio. L’istituto ha garantito anche un contributo annuale a fondo perso, per accompagnare nel tempo la crescita di questo locale unico. “«”Questo progetto parla il linguaggio dell’impegno autentico e della responsabilità sociale”, ha sottolineato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc.

