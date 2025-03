Olio di Argan: come si produce, a cosa serve e perché fa bene

Letture: 11

L’olio di argan, spesso definito “oro liquido”, è un prodotto naturale dalle straordinarie proprietà cosmetiche e nutrizionali. Estratto dai semi dell’Argania spinosa, un albero che cresce esclusivamente nel sud del Marocco, in particolare nella regione del Souss-Massa, questo olio è diventato un elemento prezioso per la bellezza e la salute.

Il processo di estrazione: tra tradizione e modernità

La produzione dell’olio di argan è un processo laborioso che combina tecniche artigianali e moderne. I frutti dell’albero vengono raccolti, essiccati naturalmente al sole e poi privati della polpa per estrarne i semi. La spremitura a freddo consente di preservare le proprietà nutritive dell’olio. Per ottenere un litro di olio di argan servono circa 30 kg di frutti, un dato che può variare in base alla qualità del raccolto e al metodo di estrazione. Le cooperative femminili marocchine hanno un ruolo chiave in questa produzione, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla tutela dell’ecosistema, poiché la coltivazione dell’argania aiuta a contrastare la desertificazione.

Un concentrato di benefici: dalla pelle ai capelli

L’olio di argan è ricco di acidi grassi essenziali (omega-6 e omega-9), tocoferoli (vitamina E) e polifenoli, elementi che lo rendono un potente antiossidante. Grazie alle sue proprietà idratanti e rigeneranti, è un ingrediente chiave in creme, oli per capelli, sieri per la pelle e trattamenti anti-età. I suoi benefici includono:

Idratazione profonda della pelle e dei capelli

Effetto elasticizzante e anti-invecchiamento

Protezione dai radicali liberi e dagli agenti atmosferici

Azione lenitiva per irritazioni e arrossamenti

Il consumo in Italia e la crescente popolarità

Negli ultimi anni, la domanda di olio di argan è aumentata notevolmente in Italia, in particolare nel settore cosmetico. Si stima che il consumo annuale superi le 100 tonnellate, ma non esistono dati ufficiali precisi. La sua diffusione è trainata dalle industrie della bellezza e del benessere, con un impiego sempre più ampio nei prodotti per la cura del corpo e dei capelli.

Olio di argan commestibile: un tesoro della cucina marocchina

Oltre agli usi cosmetici, l’olio di argan è anche commestibile. In Marocco è una prelibatezza culinaria, utilizzata per condire couscous, tajine, insalate e il tipico “Amlou”, una crema a base di argan, miele e mandorle. Rispetto all’olio cosmetico, quello destinato all’alimentazione subisce una leggera tostatura dei semi prima della spremitura, che gli conferisce un sapore intenso e leggermente nocciolato. Questo olio è una fonte preziosa di grassi sani ed è apprezzato per i suoi effetti benefici sul colesterolo e sul metabolismo.

Un prodotto versatile e prezioso

Grazie alle sue proprietà e alla sua versatilità, l’olio di argan continua a conquistare nuovi settori, dalla cosmetica alla gastronomia. La sua produzione artigianale, il suo impatto positivo sulle comunità locali e le sue numerose applicazioni lo rendono un vero e proprio tesoro naturale, apprezzato in tutto il mondo.