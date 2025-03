Eclissi parziale di sole del 29 Marzo 2025. Si è vista anche da Milano

Letture: 2.306

Oggi, 29 marzo 2025, il cielo si tingerà di mistero con un’eclissi parziale di sole visibile dall’Italia. L’oscuramento massimo avverrà intorno alle 13:15, quando percentuali fra il 3 e 7% del sole sarà coperto dalla luna, regalando agli osservatori uno spettacolo affascinante. Durante le eclissi solari, nel corso della storia, le popolazioni hanno spesso interpretato l’oscuramento del sole come un presagio di eventi imminenti, dalla fine di guerre a grandi cambiamenti politici.

In diverse culture, era comune vedere le eclissi come segnali divini, portatori di fortuna o, al contrario, di sventure. La curiosità e l’ansia per il mistero del cielo continuano a destare interesse, e gli esperti invitano a osservare l’eclissi con occhiali protettivi, garantendo la sicurezza degli spettatori. In anticipo sull’evento, gli astrofili e gli appassionati di astronomia si preparano a documentare questa meraviglia, sperando di catturare l’essenza di un momento unico che unisce persone di diverse generazioni e culture sotto lo stesso cielo.

