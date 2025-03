Stanotte, il cambio dell’ora legale e i suoi effetti sulla salute. Si dorme un’ora in meno

Letture: 1.511

Il 30 marzo 2025 segna l’inizio dell’ora legale in Italia, un cambiamento che avviene ogni anno l’ultima domenica di marzo. Introdotta nel 1966 per risparmiare energia, l’ora legale ha origini più antiche, risalenti agli esperimenti di Benjamin Franklin nel 1784. La sua abolizione, prevista in Italia per il 2026, suscita dibattiti, poiché si cercano soluzioni più stabili nel lungo termine, mentre in altri Paesi come Russia e Giappone non c’è.

L’adozione dell’ora legale ha effetti controversi sulla salute. Alcuni studi suggeriscono che il cambiamento orario possa influenzare il sonno e aumentare il rischio di eventi cardiovascolari nei giorni immediatamente successivi. Allo stesso tempo, i vantaggi di maggior luce diurna nel pomeriggio sono apprezzati da molti, trasformando le abitudini quotidiane.

