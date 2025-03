Esplosione alla Perfetti a Lainate. In fiamme un capannone

Letture: 5.735

Sono ancora poche le notizie di sull’esplosione che si è verificata poco fa in via Clerici 30 a Lainate, dove ha sede la storica azienda alimentare Perfetti. Secondo le prima notizie avute, dopo il boato, 8 mezzi e le relative squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano e dei dintorni si sonom diritte verso lo Stabilimento Perfetti di Lainate. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Rho e di Lainate, che stanno effettuando anche l’attività di scouting, cioè il rilievo che permetterà di inviare le squadre specializzate. L’esplosione e il conseguente incendio sarebbe avvenuta in un magazzino interno all’area dell’azienda.

Su Lainate si è alzata una densa colonna di fumo nero, che è già visibile a distanza di alcuni chilometri. Non abbiamo per ora altri elementi in attesa che le squadre provenienti. In rinforzo sta arrivando anche un altro mezzo e un’altra squadra proveniente dal vicino Distaccamento di Saronno, in provincia di Varese.

Le fiamme domate

Aggiornamento delle 15.09. L’incendio che ha interessato un magazzino dell’Azienda Perfetti è ora sotto il controllo delle squadre dei Vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni all’interno erano depositati degli scarti di lavorazione. Non risultano persone coinvolte o feriti però, a scopo precauzionale, sono stati evacuate tre palazzine civili adiacenti all’Azienda. Sul posto ci sono anche i soccorritori 118 della Croce azzurra di Caronno e dell’ SOS di Uboldo, oltre ad un’automedica dell’ATT di Milano, che attualmente stanno operando a supporto dei Vigili del fuoco.

