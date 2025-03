Milano, Corso di Porta Garibaldi. Accoltellato addetto alla sicurezza

Letture: 2.555

E successo a Milano, in corso di Porta Garibaldi. Un uomo di 32 anni è stato trovato ferito in strada da una pattuglia del reparto radiomobile dei carabinieri della compagnia di Milano. Si tratta dell’addetto alla sicurezza di un locale della zona, colpito alla testa e a una gamba con un’arma bianca, probabilmente un coltello. L’uomo, che sanguinava copiosamente, è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza della Misericordia di Arese e un’auto medica di Att Milano. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico.

I carabinieri della Compagnia di Milano dovranno ricostruire la dinamica dell’aggressione. Resta da chiarire se l’uomo sia stato colpito durante una lite, un tentativo di rapina o per altri motivi. Il suo interrogatorio avverrà quando le sue condizioni di salute lo permetteranno.

