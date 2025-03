Milano, Calvairate. Incendio nella notte al mercato ortofrutticolo Sogemi: tre capannoni distrutti

Letture: 1.723

Un vasto incendio è divampato questa notte all’interno del mercato ortofrutticolo di Milano, gestito dalla società Sogemi. Le fiamme si sono sviluppate intorno all’una, colpendo tre capannoni su un’area complessiva di 2500 metri quadrati, destinata alle operazioni di carico e scarico delle merci, nei pressi delle celle frigorifere. Il mercato ortofrutticolo si trova nel quartiere di Calvairate, tra via Lombroso, via Varsavia via Vismara e via Bonfadini, proprio alle spalle dei binari della ferrovia.

Intervento massiccio dei Vigili del fuoco

Sul posto sono arrivate quindici squadre dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme ed evitare il coinvolgimento di altre strutture. L’operazione si è rivelata particolarmente complessa, ma i pompieri sono riusciti a scongiurare il rischio maggiore: che le fiamme raggiungessero l’area dei distributori di carburante, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’intervento immediato ha permesso anche di ridurre la densa nube di fumo e detriti che si è sprigionata dal rogo.

Per garantire la sicurezza ambientale, sul posto è stato impiegato il personale specializzato del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), che ha monitorato la qualità dell’aria e verificato l’assenza di sostanze pericolose. Nessun ferito, neppure fra i vigili del fuoco. L’area ancora presidiata. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte.

Sul posto restano ancora due mezzi dei Vigili del fuoco per le operazioni di bonifica e controllo e un’ambulanza per garantire la loro sicurezza. Presenti anche i carabinieri di Rogoredo e la polizia locale di Milano, impegnati nei rilievi per chiarire le cause dell’incendio. A supporto dei vigili del fuoco sono intervenute anche 4 ambulanze e i soccorritori della Misericordia di Seggiano, delle Croce Verde e della Croce Oro di Milano, della Santa Lucia di Milano, e due della MDC di Milano.