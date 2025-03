Incendio di un’auto a Corbetta

Letture: 2.324

Stamattina attorno alle 7.10 all’incrocio fra via Verdi e via Marconi, a Corbetta, un’utilitaria della mercedes ha preso fuoco. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme dopo aver delimitato la zona dell’ingresso dello stadio comunale, vicino alla cui entrata si era sviluppato l’incendio. L’auto parcheggiata non è bruciata completamente ma il modo in cui è andata a fuoco fa pensare che si tratti di un atto doloso.

Un tipico modo utilizzato dai vandali è appoggiare un pezzo di diavolina accesa sulla gomma anteriore per fare in modo che le fiamme si sviluppino sulla gomma, saranno però i vigili del fuoco a stabilire se si è trattato d i un incendio doloso. Nell’incidente non è fortunatamente rimasto ferito nessuno.

