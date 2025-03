Giornata Mondiale dell’Acqua 2025: eventi in tutta Italia per la tutela della risorsa idrica

Letture: 2.345

L’acqua, risorsa essenziale per la vita, torna protagonista il 22 marzo con la Giornata Mondiale dell’Acqua 2025. Quest’anno, in Italia, l’evento si arricchisce di una serie di iniziative promosse dalla campagna “Blue Communities”, un progetto che mira a diffondere la consapevolezza sull’uso responsabile dell’acqua, a creare comunità attive nella sua tutela e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela della risorsa idrica.

Il coordinatore del progetto, Marco Iob del CeVI, sottolinea il ruolo cruciale dei giovani nel percorso di sensibilizzazione: “Abbiamo lavorato per tre anni con le scuole italiane per rendere i ragazzi responsabili e consapevoli sull’uso dell’acqua e trasformarli in cittadini attivi nella difesa di questa risorsa fondamentale”.

Le Blue Communities: un modello internazionale in arrivo in Italia

Attualmente presenti in Canada e in altri paesi, le “Blue Communities” stanno per approdare anche in Italia. Si tratta di gruppi locali che, attraverso strategie e strumenti specifici, si impegnano nella difesa dell’acqua come bene comune. La loro missione si basa su tre principi fondamentali: il riconoscimento dell’accesso all’acqua come diritto umano, la promozione di sistemi idrici pubblici e la riduzione del consumo di plastica favorendo l’uso dell’acqua di rubinetto.

A questi principi base, ogni comunità può aggiungere ulteriori impegni, come la tutela degli ecosistemi acquatici, la riduzione dell’impronta idrica e la promozione di una cultura del risparmio idrico.

Eventi in tutta Italia per la Giornata Mondiale dell’Acqua

Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, sono previsti diversi appuntamenti sul territorio nazionale:

Udine, 19 marzo, ore 17.00 – “L’ACQUA E NOI: approcci didattici alla risorsa idrica”, presso l’Auditorium del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, promosso da COMUNICare H2O.

– “L’ACQUA E NOI: approcci didattici alla risorsa idrica”, presso l’Auditorium del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, promosso da COMUNICare H2O. Udine, 21 marzo, ore 9.15 – “Attivare percorsi locali per la salvaguardia e gestione dell’acqua”, evento ospitato dall’Aula Magna dell’ITG “G.G. Marinoni” e promosso dal CeVI.

– “Attivare percorsi locali per la salvaguardia e gestione dell’acqua”, evento ospitato dall’Aula Magna dell’ITG “G.G. Marinoni” e promosso dal CeVI. Montagnana (PD), 21 marzo, ore 10.00 – “I Significati dell’Acqua per le Blue Communities”, un incontro interculturale dedicato al diritto all’acqua presso la sede del GMA – Gruppo Missioni Asmara.

– “I Significati dell’Acqua per le Blue Communities”, un incontro interculturale dedicato al diritto all’acqua presso la sede del GMA – Gruppo Missioni Asmara. Firenze, 22 marzo, ore 15.30 – Proiezione del documentario “WATERMARK. L’acqua è il bene più prezioso” al cinema Astra, un racconto visivo sulla trasformazione dell’acqua nel nostro pianeta. Evento gratuito promosso da Acquifera.

L’impegno di Udine: un esempio di collaborazione tra istituzioni e cittadini

Un caso emblematico di sensibilizzazione arriva da Udine, dove l’Istituto ITG “G.G. Marinoni” e il Comune stanno collaborando per promuovere il risparmio idrico e la tutela delle risorse. Grazie ai Contratti di Fiume e a un percorso di gestione sostenibile, la città friulana punta a diventare una delle prime “Blue Communities” italiane.

Unisciti al movimento per la tutela dell’acqua

Chiunque può contribuire alla creazione di una “Blue Community” nel proprio territorio, impegnandosi in iniziative locali e adottando comportamenti virtuosi per la gestione dell’acqua. Per partecipare agli eventi o seguire gli aggiornamenti della campagna, è possibile consultare le pagine social della rete “Blue Communities” e il sito del CeVi.

