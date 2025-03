Cuggiono, fermati con 140 dosi di cocaina: 3 giovani in manette. Spacciavano anche a Ossona

Letture: 4.544

Un bel colpo con un sequestro di cocaina. La scorsa settimana, 3 giovani sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Legnano in via Foscolo, a Cuggiono. A bordo della loro auto, una Seat Leon, i militari hanno trovato 140 dosi di cocaina, per un totale di 60 grammi, pronte per essere vendute. La stessa Seat Leon era stata più volte segnalata, compresa la targa da cittadini di diversi paesi, fra cui anche a Ossona, dove i componenti del controllo di vicinato avevano assistito e segnalato alcuni scambi avvenuti per strada alla luce del sole fra gli occupanti dell’auto e alcuni consumatori ossonesi.

I Carabinieri della radiomobile delal compagnia di Legnano si trovavano a Cuggiono quando hanno riconosciuto l’auto. A bordo c’erano 3 uomini. La pattuglia a intimato l’alt, ma il conducente ha pigiato sull’acceleratore nel tentativo di scappare. E’ così partito l’inseguimento, la fuga è finita poco dopo in un vicolo senza uscita, dove i militari raggiunti anche dai rinforzi, hanno bloccato il veicolo e gli occupanti, arrestandoli. Portati in caserma, i tre sono stati identificati. Si tratta di un 27enne albanese residente a Magenta, un 26enne italiano residente a Cuggiono e un 22enne di Cuggiono, ma domiciliato a Turbigo.

Perquisizioni e sequestri

Come di prassi in questi casi, i carabinier hanno proceduto alla perquisizioni delle abitazioni dei fermati. Nella casa del 22enne domiciliato a Turbigo i militari hanno trovato 12mila euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento della droga. Altri 2.600 euro sono stati sequestrati nell’abitazione del 27enne di Magenta. Secondo le ipotesi degli investigatori, i tre erano in giro per effettuare consegne di droga. Sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dato che l’arresto è avvenuto in flagranza sono già stati processati per direttissima.

