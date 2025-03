Milano, ritorno al Pirellone: i falchi pellegrini Jo e Giulia nidificano di nuovo sul tetto

Letture: 4.229

I falchi pellegrini Jo e Giulia, la coppia simbolo della fauna urbana, hanno scelto di tornare a nidificare sul tetto del Pirelli, l’iconico grattacielo milanese. La notizia ha suscitato entusiasmo tra appassionati di ornitologia e cittadini, desiderosi di assistere a questo straordinario evento naturale. La vita della coppia di falchi si può osservare da vicino senza disturbarli e Regione Lombardia ha dedicato loro una pagina.

infatti, grazie all’iniziativa di monitoraggio condotta dalle associazioni locali di tutela della fauna selvatica, utilizzando le webcam installate sul tetto del palazzo e che trasmettono online 24ore su 24 è stato confermato il ritrovamento del nido. Gli esperti evidenziano come il Pirellone, con la sua altezza e le sue strutture adatte, rappresenti un habitat ideale per i falchi pellegrini, rapaci noti per la loro velocità e abilità. “La presenza di Jo e Giulia è un segnale positivo per la biodiversità urbana di Milano”, ha dichiarato Marco Rossi, ornitologo dell’Associazione Italiana per la Conservazione della Natura. “Questi falchi dimostrano come la natura possa trovare spazio anche in un contesto metropolitano”.

Avevamo già parlato altre volte di questo straordinario evento, che si ripete ogni anno dal 2014 . Per celebrare il ritorno della coppia, sono previsti eventi di sensibilizzazione nelle scuole e attività di osservazione guidata per i cittadini. L’obiettivo è educare la popolazione sull’importanza della conservazione degli habitat e sul rispetto della fauna selvatica, contribuendo a rafforzare il legame tra Milano e la sua natura. Un nuovo capitolo nella storia di coesistenza tra uomo e natura si scrive così nel cuore della città.

