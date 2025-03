Buccinasco, incendio alla piattaforma ecologica di A2A. Intervento dei vigili del fuoco

Letture: 1.660

Un incendio è divampato alle 4 di questa mattina all’interno della piattaforma ecologica A2A di via Volta, a Buccinasco. Le fiamme hanno coinvolto materiale cartaceo e cartone pressato che si trovava negli appositi cassoni, all’interno del capannone. L’estensione delle fiamme ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti 6 mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Milano, con le relative squadre, riuscendo a circoscrivere rapidamente il rogo e a impedire che si propagasse ad altre aree della piattaforma. Presenti anche i carabinieri e il personale dell’ATS per i rilievi necessari a determinare le cause dell’incendio e valutare eventuali rischi ambientali. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nell’episodio e non è stato necessario l’intervento delle ambulanze e del 118.

Sono in corso indagini e rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La carta non prende infatti fuoco da sola, ma è necessaria una fonte intensa di calore perchè nascano le fiamme.

