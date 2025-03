Milano, corso Sempione. aveva la droga nascosta nella spazzola adesiva: arrestato 24enne (video)

Letture: 53

Posti strani in cui nascondere la droga: la spazzola adesiva. Venerdì 14 marzo, intorno alle 18.20, gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato un 24enne, italiano, trovato in possesso di droga in corso Sempione. Il giovane, notato dagli investigatori della Sesta sezione mentre si incontrava con una donna prima di entrare in un palazzo, ha insospettito i poliziotti con il suo comportamento. Dopo circa dieci minuti, è uscito dall’edificio e a quel punto gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Annunci

Addosso visto giusto. il 24enne aveva con sé 25 involucri di cocaina, nascosti all’interno di una spazzola adesiva, di quelle per togliere i pelucchi dagli abiti, per un peso complessivo di 18 grammi. Inoltre, aveva con sé 665 euro in contanti, possibile provento dell’attività di spaccio.

Annunci

Nel box, posto più scontato, aveva droga e munizioni

Gli accertamenti successivi hanno portato gli agenti a individuare un box in via Mola, riconducibile al giovane. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato altri 89 grammi di cocaina, 54 colpi di arma da fuoco, un bilancino di precisione, una bilancia e materiale per il confezionamento della droga. Il 24enne è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

Annunci