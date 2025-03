Premio Longevitas: la magentina Francesca Colombo premiata in Senato per la tesi sulla Dementia Friendly Community di Abbiategrasso

Letture: 2.332

Francesca Colombo, di Magenta, ha ricevuto il Premio Longevitas per la sua tesi di laurea dedicata al progetto di ricerca-azione della Dementia Friendly Community di Abbiategrasso per una società più inclusiva verso le persone con demenza, confermando l’importanza di un approccio innovativo nella gestione dell’invecchiamento e della longevità e donando ottiene un importante riconoscimento accademico all’iniziativa. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 12 marzo in Senato, nell’ambito di un convegno promosso dalla Sen. Daniela Sbrollini.

Un riconoscimento alla ricerca sulla longevità

Istituito dalla Fondazione Longevitas, il Premio riconosce il contributo di giovani laureati e laureandi delle università italiane nel settore della longevità, dell’invecchiamento attivo e del miglioramento della qualità della vita. «Un’opportunità per i giovani di contribuire attivamente all’innovazione, migliorando la vita delle persone longeve attraverso progetti e soluzioni concrete», ha dichiarato Eleonora Selvi, Presidente della Fondazione.

Oltre a Francesca Colombo, sono stati premiati altri quattro giovani talenti:

Diletta Signori , di Livorno, con una tesi sul ruolo delle opinioni soggettive sull’invecchiamento nel funzionamento cognitivo;

, di Livorno, con una tesi sul ruolo delle opinioni soggettive sull’invecchiamento nel funzionamento cognitivo; Elena Moro , di Meolo (Venezia), per la sua ricerca sull’iniziativa “Fatti un Tagliando!” dedicata al benessere psicologico e cognitivo nell’invecchiamento;

, di Meolo (Venezia), per la sua ricerca sull’iniziativa “Fatti un Tagliando!” dedicata al benessere psicologico e cognitivo nell’invecchiamento; Vanessa D’Alpaos , di Belluno, con una tesi sugli effetti cognitivi e psicosociali del Disastro del Vajont nella generazione 1945-1957;

, di Belluno, con una tesi sugli effetti cognitivi e psicosociali del Disastro del Vajont nella generazione 1945-1957; Emma Barile , di San Pietro di Feletto (Treviso), con una ricerca sulla lingua inglese per la terza età.

, di San Pietro di Feletto (Treviso), con una ricerca sulla lingua inglese per la terza età. Jolanda di Guida di Napoli, ha ricevuto una menzione speciale con una tesi sul metodo Monte Carlo per la valutazione numerica del rischio di longevità.

Il valore della ricerca sulla longevità

Il Premio Longevitas, alla sua prima edizione, ha riscosso un’ampia partecipazione da parte delle università italiane, segno dell’interesse crescente verso il tema della longevità. I cinque vincitori avranno l’opportunità di sostenere un colloquio per accedere a uno stage nelle aziende partner del progetto, attive nella ricerca e nell’innovazione per l’invecchiamento attivo. L’iniziativa ha visto il sostegno di Named Group e Pfizer, in collaborazione con Over, Silver Economy Network, Federfarma, Domina, AC75 Startup Accelerator e la Fondazione SoLongevity.

La longevità al centro del dibattito

Il Premio avrà anche un ruolo di rilievo al Milan Longevity Summit, in programma dal 21 al 29 marzo, dove il 27 marzo Eleonora Selvi interverrà per approfondire i temi della longevità e del futuro dell’invecchiamento attivo. “La longevità è una conquista preziosa, una risorsa per la società” ha affermato la Sen. Sbrollini ” ed è nostro dovere promuoverla in modo positivo, abbattendo le barriere culturali e sociali legate all’età”. Il premio Longevitas sottolinea l’importanza di valorizzare la ricerca e l’innovazione per una società che sappia rispondere in modo efficace alle sfide dell’invecchiamento, promuovendo inclusione, benessere e connessione tra generazioni.

