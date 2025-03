A Ossona girano dei maniaci che disturbano le ragazzine

Letture: 2.585

Questa mattina, intorno alle 7.50, una ragazzina di 12 anni che stava recandosi a scuola a Ossona, è stata molestata da 4 uomini adulti all’altezza della casetta dell’acqua di via Baracca, nei pressi di piazza Aldo Moro e via Madre Teresa di Calcutta. I 4 , descritti come uomini dalla carnagione chiara e vestiti di nero che le hanno anche messo le mani addosso, ridendo.

La ragazzina è fuggita velocemente verso la scuola e ha subito chiamato casa. Non li aveva mai visti e probabilmente i 4 non sono di Ossona. Sono già usciti i carabinieri del reparto radiomobile che hanno raccolto la segnalazione e che stanno attivamente cercando il quartetto. In piazza Aldo Moro ci sono delle telecamere e potrebbero essere stati ripresi.

