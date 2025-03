Mesero, nessun allarme. Era solo una lite e un cane molto preoccupato

Letture: 2.823

Questa mattina si è sparsa la voce che a Mesero in via Roma stava succedendo qualcosa di brutto e che una persona minacciava il suicidio, ma le cose stanno diversamente, per fortuna. L’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco c’è stato ma a causa di una lite fra due fratelli non conviventi. In casa c’era anche un pastore belga che era molto preoccupato per il suo padrone e ha reso un po’ difficile l’intervento dei carabinieri.

Quindi dopo il primo intervento i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno chiesto e ricevuto il rinforzo di un’altra radiomobile e dei vigili del fuoco, che sono l’autorità deputata ad occuparsi degli animali in difficoltà. Poi però fermata la lite e ritornata la calma, il padrone è riuscito a tranquillizzare il cane, e le operazioni di normale identificazione e registrazione dell’intervento hanno potuto proseguire, tanto che l’incidente è già rientrato. Per una volta posso scrivere una notizia e raccontare che non è successo nulla, e che c’è una buona notizia.

