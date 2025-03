Incidente alla rotonda fra Ossona, Marcallo e Santo Stefano Ticino

Letture: 2.534

Incidente tra Ossona e Santo Stefano Ticino. Questa mattina la strada che porta a Magenta, Marcallo e a Santo Stefano Ticino partendo da Ossona è chiusa all’altezza della rotonda della strada provinciale. Il traffico è deviato verso Marcallo per andare a Magenta e verso Menedrago Casone per tornare verso Ossona. All’altezza della rotonda c’è un camion dalla cabina completamente bruciata e un grande dispiego di polizia locale e polizia stradale, della sezione di Novara, oltre i tecnici della provincia di Milano. È ancora presto per sapere cosa è successo nel dettaglio quindi la notizia rimane al momento in aggiornamento. Le polizie locali sono infatti ancora sul posto.

