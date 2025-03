Il Barbiere di Siviglia a Legnano: musica, cultura e solidarietà al Teatro Tirinnanzi

Letture: 2.101

LA Legnano, il 21 marzo arriva “Il Barbiere di Siviglia. Il Teatro Tirinnanzi di Legnano si prepara ad ospitare una giornata all’insegna della musica, della cultura e della solidarietà. Il 21 marzo 2025, la città accoglierà l’opera “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, un evento che unisce l’arte del belcanto alla beneficenza. L’Orchestra e il Coro Amadeus, insieme alla Compagnia dell’Opera, si esibiranno in forma scenica con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Legnano.

Un’iniziativa per i giovani

La giornata si articolerà in due momenti distinti. Al mattino, alle 10:30, le scuole locali avranno l’opportunità di avvicinarsi alla musica lirica grazie a un incontro speciale pensato per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. I partecipanti avranno l’occasione di scoprire il valore artistico ed emozionale dell’opera attraverso il progetto educativo “Ragazzi all’Opera”. A supporto dell’iniziativa, la Scuola secondaria di primo grado Tosi, con 139 alunni, la Bonvesin de la Riva, con circa 260 studenti, e il Liceo Artistico Dell’Acqua, che ha contribuito alla realizzazione delle scenografie.

L’opera e la solidarietà

Nel pomeriggio, il Teatro Tirinnanzi aprirà le sue porte per una serata di grande musica e solidarietà, con un concerto che vedrà protagonista il “Barbiere di Siviglia”. L’opera, su libretto di Cesare Sterbini, è una delle più celebri di Rossini e continua ad essere apprezzata per la brillantezza musicale e l’irresistibile comicità. La storia racconta le astute avventure di Figaro, un barbiere che aiuta il Conte d’Almaviva a conquistare la bella Rosina, ostacolato dal tutore Don Bartolo. Arie celebri come “Largo al factotum” e “Una voce poco fa” sono solo alcuni dei momenti indimenticabili di un’opera che affonda le sue radici nella satira della società del tempo.

Oltre alla bellezza dell’opera, la serata avrà uno scopo benefico: raccogliere fondi per sostenere le attività della Croce Rossa Italiana di Legnano. Il concerto, infatti, è anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del lavoro svolto dai volontari nel garantire servizi di emergenza e assistenza alla comunità. “Sostenere la Croce Rossa significa sostenere chi ogni giorno si impegna con dedizione e generosità per il bene della nostra comunità”, ha commentato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets.

Un supporto fondamentale per la cultura

Il progetto è stato reso possibile grazie al supporto del Comune di Legnano, della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e del suo braccio operativo Ccr Insieme Ets. Roberto Scazzosi, presidente della Bcc, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “Progetti come ‘Ragazzi all’Opera’ permettono ai nostri studenti di avvicinarsi alla musica lirica, sviluppando sensibilità e spirito critico. Sostenere eventi di questo genere significa investire nel futuro della nostra comunità, offrendo ai ragazzi opportunità di apprendimento che arricchiscono il loro percorso formativo e umano.”

L’Ensemble Amadeus: un’associazione al servizio della cultura

L’Ensemble Amadeus, fondato nel 1997, è l’associazione senza scopo di lucro che curerà l’esecuzione dell’opera. Con oltre 600 soci e un’attenzione particolare verso i giovani e le categorie socialmente svantaggiate, l’associazione promuove la cultura musicale e sostiene iniziative di beneficenza. Nel corso degli anni, ha realizzato oltre 1000 concerti e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Solidarietà nel 2019 e l’apprezzamento di Papa Francesco nel 2022.

Come partecipare

Per partecipare all’evento, è possibile prenotare i biglietti sul sito www.ensembleamadeus.org o contattare il numero +39 320 2944438 tramite telefono o WhatsApp. Una serata che promette di essere indimenticabile, unendo la magia dell’opera alla forza della solidarietà.

