Rogoredo, terrore in stazione! Simulato un attacco bomba su un treno a Milano: ecco cosa è successo”

Letture: 1.511

La notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo 2025, la stazione ferroviaria di Milano-Rogoredo è stata teatro di un’importante esercitazione di difesa civile, nome in codice: “ANFO-ROG”. L’operazione, organizzata dalla Prefettura di Milano in collaborazione con Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Enti di soccorso e Ferrovie dello Stato – R.F.I., ha simulato un attacco terroristico con esplosione di un ordigno non convenzionale a bordo di un treno Alta Velocità fermo sul binario 8.

Annunci

Obiettivo: testare la risposta alle emergenze NBCR

L’esercitazione aveva lo scopo di verificare l’efficacia del Piano provinciale di Difesa Civile in caso di attacco terroristico con utilizzo di sostanze NBCR (nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche). Lo scenario prevedeva il ritrovamento di un bagaglio sospetto sul convoglio, seguito da un’esplosione simulata. L’operazione si è sviluppata in due fasi: una “Command Post Exercise” (CPX), una esercitazione dedicata al posto di comando avanzato, che riguardava il coordinamento tra le sale operative di ogni corpo coinvolto nell’esercitazione, e una “Live Exercise” (LIVEX), cioè una esercitazione degli operatori coinvolgìti sul campo, con interventi che prevedono anche lo s

L’iniziativa rientrava nelle attività di preparazione per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con la partecipazione di Prefettura, Forze di Polizia, Polizia Ferroviaria, Vigili del Fuoco, AREU 118, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e personale di Ferrovie dello Stato.

Annunci

Test su evacuazione, sicurezza e decontaminazione

Durante la simulazione sono state messe alla prova le procedure di evacuazione e assistenza ai feriti e agli sfollati, il coordinamento tra le sale operative e i diversi corpi di sicurezza, le tecniche di decontaminazione per soccorritori e feriti, l’intervento della polizia scientifica per l’analisi dello scenario ela gestione della sicurezza pubblica e della comunicazione istituzionale. Per evitare falsi allarmi tra la popolazione, tutte le comunicazioni radio e telefoniche sono state chiaramente identificate come relative a un’esercitazione. L’evento si è concluso alle 3:30 del mattino.

Domani la Prefettura organizzerà il debrifing, cioè un incontro fra tutti i partecipanti per valutare i risultati dell’esercitazione e individuare eventuali miglioramenti. “ANFO-ROG” prende il nome dalla combinazione tra Rogoredo e il tipo di esplosivo simulato, il nitrato di ammonio (Ammonium Nitrate Fuel Oil), usato in diversi attentati reali a livello internazionale. La preparazione dello scenario è stata curata dal Nucleo NBCR avanzato dei Vigili del Fuoco e dai truccatori della Croce Rossa Italiana. Alle esercitazioni ha partecipato areu e la centrale operativa del 112. Non hanno partecipato i giornalisti di cronaca, che non sono stati avvisati in anticipo. Forse proprio per testare anche la loro capacità di far pressione sulle varie centrali operative quando sono alla ricerca di notizie.

Annunci