Ossona, un nuovo Corso di autodifesa per la donna

Il prossimo 8 aprile 2025, per tre mesi, la Guardia Nazionale odv ha organizzato a Ossona un corso da 25 lezioni di autodifesa per la donna. Si tratta del quinto corso di autodifesa che l’associazione di protezione civile sicurezza organizza nel piccolo paese sin dalla suo riconoscimento in Comune nel 2016.

L’iniziativa è rivolta a tutte le donne, di qualunque età e con qualunque fisico, ed è tenuto da un istruttore e un assistente. Il numero massimo di iscritte sarà 12. Una classe comunque dal numero giusto per essere seguite personalmente. Infatti non si tratta di un corso di arti marziali e neppure di un corso informativo. Si può descrivere come un corso di tecniche di difesa che si basano sulla conformità delle donne.

Aiuta le donne ad imparare a prevedere, evitare i pericoli e, nel caso estremo di una aggressione, ad abbattere e invalidare l’aggressore perché non possa inseguirle durante la fuga. È comprensivo di esame finale di feedback, di assicurazione , di esercitazioni sul campo e di continuo allenamento fino a che le tecniche non entrano sotto la pelle. Per altre informazioni e per iscriversi chiamare il 3381900487

