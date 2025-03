Magenta, appicca il fuoco a uno scooter vicino all’ospedale: 38enne fermato dai carabinieri. Oggi il processo per direttissima

Letture: 2.037

Nei pressi dell’ospedale Fornaroli di Magenta, nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, un marocchino 38enne ha dato fuoco a uno scooter. I carabinieri della stazione di Magenta lo hanno arrestato in flagranza con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo se l’era presa con un motorino regolarmente parcheggiato nei pressi dell’ospedale, provocando danni e momenti di tensione con i passanti.

Dopo aver causato tutti quei danni, il 38enne si era allontanato, ma i militari lo hanno individuato nelle vicinanze dell’ospedale. Ha tentato di fuggire e di opporsi al fermo ma lo hanno comunque caricato in macchina, ance se con fatica, e portato in caserma nelle cui camere di sicurezza ha passato le ultime due notti. Questa mattina il 38enne sarà condotto davanti al giudice per le direttissima del Tribunale di Milano per l’udienza con rito direttissimo, dove dovrà rispondere delle accuse che gli sono state mosse. Fino a questo momento non ha dato nessuna spiegazione, semmai possa essercene una, al suo gesto.