Milano, Citylife. Tenta scippo a una 73enne: 29enne fermato dai passanti, indagata la fidanzata

Ieri mattina, poco dopo le 11:30, in via Euripide all’altezza del numero 3, zona Citylife, un 29enne equadoregno con cittadinanza italiana, ha tentato di scippare una donna di 73 anni che è riuscita però a tenere stretta la borsetta anche mentre cadeva a terra. Il ventinovenne è stato fermato da due passanti, due uomini di 43 e 45 anni, che lo hanno bloccato e hanno chiamato il 112. Sul posto è intervenuta subito una squadra delle Nibbio, i motociclisti della Polizia di stato, e una volante del commissariato Sempione che hanno preso in consegna il 29enne arrestato in flagranza.

I poliziotti della Nibbio hanno immediatamente individuato anche il palo, infatti lì vicino c’era la fidanzata dell’ecuadoregno, una ventunenne italiana, che lo stava aspettando e che è stata indagata. Diversamente dal furto lo scippo per strada è considerato un reato contro la persona, in quanto potenzialmente pericoloso per la vittima spesso anziana e debole.