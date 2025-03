Legnano, la polizia locale intensifica i controlli in oltre stazione: 17 alla guida senza patente, un ubriaco al volante e uno spacciatore

Letture: 2.801

A Legnano, i maggiori controlli della Polizia locale previsti dal nuovo Piano Sicurezza del 2025, soprattutto davanti alle scuole e nella zona dell’oltre stazione, hanno dato dei bei frutti. Martedì 4 marzo gli agenti hanno fermato uno spacciatore e denunciato due persone. Il piano sicurezza 2025 prevede più agenti nelle zone sensibili intensificando i controlli nei pressi degli istituti scolastici, e rafforzando la presenza durante l’uscita degli studenti e nelle aree limitrofe, come giardini e fermate degli autobus, oltre a presidi mirati per aumentare la sicurezza e prevenire reati. Uno di questi servizi si è svolto martedì con dieci agenti, alcuni in divisa e altri in borghese, impegnati nella zona centrale della città e nell’Oltrestazione.

Annunci

I controlli hanno portato a diversi interventi fra cui tre, che si sono conclusi con gravi conseguenze per i controllati.

Gli agenti della polizia locale hanno fermato un 26enne tunisino irregolare trovato in possesso di 23 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato per spaccio di stupefacenti e violazione delle norme sull’immigrazione. Poco dopo, hanno sorpreso un 17enne italiano alla guida senza patente. Si è preso una multa di 5.100 euro. Infine, un altro cittadino italiano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 2,42 g/l, ben oltre il limite legale. Gli agenti hanno ritirato immediatamente la patente e sequestrato il veicolo ai fini della confisca. Oltre ai tre casi più gravi, durante i controlli sono state elevate nove sanzioni per infrazioni al codice della strada.