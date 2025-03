Busto Arsizio. A8, fermati con 3,3 kg di hashish e protossido di azoto: 3 arresti dopo il casello di Milano Nord

Letture: 1.520

Busto Arsizio, fermati con 3,3 kg di hashish e 48 bombolette di protossido di azoto, il gas esilarante. 3 uomini bloccati sulla A8. dalla polizia stradale dopo la barriera di Milano Nord. La polstrada di Busto Arsizio ha intercettato un’auto sospetta poco prima di mezzogiorno di ieri sulla A8, all’altezza di Rho, subito dopo la barriera di Milano Nord. A bordo tre giovani, 2 stranieri e un italiano.: A. S., 19 anni, alla guida, B. R., 20, entrambi residenti a Urago d’Oglio, e G. T., 19 anni, di Treviglio.

Annunci

A insospettire gli agenti sono stati i precedenti penali del 19enne italiano. G.T., che hanno portato a un controllo approfondito del veicolo. Dopo una serie di risposte contraddittorie, gli agenti hanno iniziato la perquisizione e hanno trovato 33 panetti di hashish, per un totale di 3,3 kg, una pistola scacciacani e 48 bombolette di protossido di azoto marchiate Cdl Black Cobra, la cosiddetta droga, o gas, esilarante”, sempre più diffusa tra i giovani.

Droga nascosta in un sacchetto della spesa: impossibile non notarla

L’hashish era in un grande sacchetto della spesa, aperto e ben visibile, vicino a B.R.. L’acre odore dell’hashsish si era diffuso nell’abitacolo. I tre giovani, fin da subito, si sono mostrati riluttanti al controllo e hanno fornito versioni discordanti sulla loro destinazione. G.T. e B.R. hanno dichiarato di essere diretti ad un Casinò in Svizzera, una giustificazione che non ha convinto gli agenti, dato che gli stranieri non avevano con loro i documenti necessari a varcare il confine. Il ritrovamento della droga ha fatto scattare l’arresto in flagranza di reato e il sequestro di cinque telefoni cellulari, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

Annunci

Perquisizioni a casa: trovati bilancino e altra pistola scacciacani

Nel pomeriggio. sempre di ieri 5 marzo, sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni dei tre arrestati. A casa di B.R. sono state trovate altre bombolette di protossido di azoto, mentre nell’abitazione di G.T. gli agenti hanno scoperto un bilancino di precisione nascosto in un comodino del garage e un’altra pistola scacciacani senza tappo rosso in camera da letto. Nessun ritrovamento, invece, a casa di A.S. Dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip di Milano, e il processo per direttissima, i tre sono stati posti agli arresti domiciliari. Sono, in pratica, in attesa di ulteriori sviluppi della loro attività, che ne permetta la custodia in carcere.